Il discorso d'odio "è un fenomeno odioso del nostro tempo. E qui non c'è posto per questo genere di cose", ha twittato il cancelliere promettendo di "agire risolutamente contro gli abusi online - vengano essi da sinistra, destra o da parte islamica". Chi ne sarà oggetto, ha aggiunto, "avrà il mio totale sostegno".

Alma Zadic, la nuova responsabile della Giustizia, è la prima donna austriaca con un passato da migrante ad entrare in un esecutivo. Si tratta di una delle politiche in quota Verdi, il partito ambientalista che ha accettato di entrare in coalizione con il Partito popolare conservatore di Kurz (OVP).

