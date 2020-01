È la più grande fiera della tecnologia. Il Ces (Consumer Electronics Show) di Las Vegas ospita ogni anno migliaia di aziende desiderose di far conoscere le loro innovazioni.

Prendersi cura dei parenti anziani a distanza

Tra le funzioni fondamentali di gadget e aggeggi elettronici, c'è quella di aiutare il consumatore a prendersi cura della propria salute, o di quella dei propri cari. Fa parlare molto di sé in quest'edizione un dispositivo indossabile in grado di monitorare i cambiamenti nel comportamento delle persone anziane, avvertendo parenti e medici di possibili problemi di salute tramite un'app. Il problema è che, come è il caso di molte nuove tecnologie, anche questa si basa sulla raccolta di dati personali, in un'epoca in cui i consumatori sono particolarmente sensibili alla questione della privacy. Secondo il produttore, CarePredict, non c'è da preoccuparsi: "Certo, ogni volta che qualcosa vi tiene sotto controllo dovreste preoccuparvi della privacy - dice Satish Movva, fondatore di CarePredict, a Euronews - ma qui abbiamo trovato un equilibrio soddisfacente: non usiamo telecamere, quindi non è che ci sia una telecamera in bagno che vi guarda. Ci limitiamo a raccogliere dati su quale braccio viene mosso, in quale stanza si trova la persona, cose piuttosto neutre rispetto alla privacy".

Euronews

Il Ces diventa più "verde"

Il Ces è anche il luogo dove leader di settore, grandi pensatori e analisti si incontrano per discutere di temi d'attualità. In quest'edizione, i trend riguardano intelligenza artificiale, 5G e robotica. Al centro dell'attenzione anche la tecnologia verde in un'epoca di cambiamenti climatici e pericoli per l'ambiente.

Tra gli espositori "verdi" troviamo 20tree, una start-up olandese che combina intelligenza artificiale e immagini satellitari per monitorare foreste e spazi verdi urbani, misurando indicatori come la temperatura dell'aria o i livelli d'inquinamento.

Euronews

Per non rompere più le scatole

E in tema di ambiente, per contribuire a ridurre gli sprechi, la start-up francese LivingPackets ha inventato una scatola intelligente connessa come alternativa all'imballaggio in cartone. "Il nostro prodotto è utile - spiega Emmanuel Lemor dell'ufficio Esperienza clienti - perché il clima e il rispetto dell'ambiente hanno molti aspetti. Uno di questi riguarda la plastica che finisce nell'oceano. E con la nostra soluzione non c'è più bisogno di plastica con le bolle. E la scatola è riutilizzabile migliaia di volte, diversamente da una scatola di cartone, e questo contribuisce a ridurre le emissioni di CO2".

Euronews

Il Ces attrae nello spazio espositivo di Las Vegas 4.500 imprese da tutta Europa e dal resto del mondo. Con 170 mila visitatori professionali, è il luogo ideale dove cercare visibilità e annunciare il lancio dei propri prodotti. E la posta in gioco è alta per le aziende che vengono nella città dei casinò per scommettere sulle loro innovazioni.

Il Ces chiude i battenti questo venerdì, 10 gennaio.