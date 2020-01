Gli assi da calare al CES di Las Vegas

Al CES di Las Vegas i protagonisti sono gadget di ogni tipo. Ce ne sono a migliaia e tra questi, tante sono innovazioni digitali per la salute.

C'è una specie di smartwatch, ad esempio, che è di grande aiuto per le persone anziane. Avverte familiari e medici di eventuali problemi di salute, a distanza, tramite un'applicazione. Come molte nuove tecnologie, raccoglie dati personali... In un momento di grande preoccupazione per la privacy.

Il prodotto di CarePredict euronews

"Ogni volta che avete qualcosa che vi controlla, sì, dovreste preoccuparvi per la privacy", spiega ai nostri microfoni Satish Movva, AD e fondatore di CarePredict. "Noi non usiamo telecamere, quindi, non c'è una telecamera in bagno o in camera da letto che vi osserva. Si tratta solo di una raccolta dati. Come si muove il vostro braccio, in quale stanza vi trovate. E questi sono dati abbastanza neutrali rispetto alla privacy".

Ambiente in prima linea

Intelligenza artificiale, 5G e robotica sono i grandi protagonisti in quest'edizione del CES. Anche latecnologia verde ha un ruolo primario, in un momento di pressione crescente su clima e ambiente.

"20tree" è una start-up olandese, che unisce intelligenza artificiale e immagini satellitari, per monitorare le foreste e gli spazi verdi urbani. Aiuta a valutare, ad esempio, temperatura dell'aria e inquinamento.

C'è una start-up francese, invece, che punta a diminuire gli scarti. Ha creato una scatola "intelligente", che offre un'alternativa all'imballaggio in cartone.

La scatola "smart" di LivingPackets euronews

"Si parla molto di clima e ambiente. Uno dei peggiori nemici è la plastica che finisce nell'oceano", dichiara Emmanuel Lemor, Responsabile esperienza clienti a LivingPackets. "Grazie alla nostra soluzione, non c'è più bisogno del cosiddetto millebolle, l'imballaggio ammortizzante di plastica. La nostra scatola è riutilizzabile migliaia e migliaia di volte, rispetto a una di cartone e quindi riduciamo anche le emissioni di CO2".

La posta in gioco è alta per le aziende tecnologiche, qui nella capitale mondiale dei casinò. Ognuna di loro cerca l'asso da calare, sul tavolo da gioco delle innovazioni.