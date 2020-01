Germania: un bonus per i "cittadini del vento"

La SPD, il Partito Socialdemocratico tedesco, vuole promuovere l'espansione dell'energia eolica in Germania, attraverso un bonus per i cittadini che accettano l'installazione di turbine eoliche nel proprio quartiere. Lo ha annunciato alla stampa locale il vice capogruppo del partito nel Bundestag, Matthias Miersch, definendolo un bonus per i "cittadini del vento". Tra i vari obiettivi della SPD c'è anche quello di rendere più complicata la strada a chi vuole intraprendere azioni legali contro le turbine eoliche. La Germania non può più permettersi "lunghi processi di pianificazione", ha fatto sapere Miersch.

Quota delle energie rinnovabili rispetto al consumo totale di elettricità Euronews

Il governo federale vuole aumentare la quota di energie rinnovabili nel consumo di energia elettrica dall'attuale 45% al 65% entro il 2030. Il numero di turbine nel Paese è sette volte superiore a 20 anni fa e la maggior parte dell'elettricità cosiddetta verde proviene proprio dall'energia eolica.