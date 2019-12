The Brief From Brussels: memorie della rivoluzione romena

Il Parlamento europeo adotterà una risoluzione giovedi, per invitare la Romania a intensificare gli sforzi per chiarire la verità degli eventi,

"La lezione della rivoluzione rumena è soprattutto una lezione di speranza, di libertà, di persone che finalmente riacquistano la loro voce, escono in strada, riconquistano la loro dignità e che affermano di non volere che la storia si ripeta".

30 anni dopo, che cosa significa questa rivoluzione per la Romania e per l'Europa?

"È stato ucciso insieme ad altri 13 giovani e questo maglione è ciò che la famiglia ha ricevuto pochi giorni dopo. Indossava questo maglione al momento del decesso. Non hanno mai avuto una spiegazione di come sia morto esattamente."

