Austria: in Tirolo scuole chiuse per influenza

Una scuola elementare di Innsbruck, in Austria, resta chiusa per l'intera settimana a causa dell'influenza: 150 bambini (dei 250 complessivi) sono infatti malati e costretti a rimanere a casa.

Al fine di prevenire ulteriori infezioni, la Direzione sanitaria tirolese ha dunque ordinato la chiusura.

Dopo la scuola elementare di Igls -nella quale 67 bambini su 119, oltre a vari insegnanti, si sono ammalati - è la seconda scuola in Tirolo a chiudere i battenti per l'influenza.

"Il motivo potrebbe essere dovuto al fatto che il virus dell'influenza non è apparso nell'ultimo anno - dice Günter Weiss, Direttore dell'ospedale universitario VI di Innsbruck - ciò significa che fino ad ora tutti i bambini non hanno avuto contatti, ed è per questo che l'infezione si sta diffondendo così fortemente nelle scuole elementari, in futuro forse anche nelle scuole materne".

Il Servizio sanitario informa che la vaccinazione ha ancora senso, poiché l'autorità sanitaria intravede l'inizio di un'epidemia: gli ospedali sono pieni e ciò che sorprende è la rapida diffusione dei casi di influenza che provengono da ovest e si spostano sempre più verso est.

Consiglio forse scontato ma "sempreverde": disinfettare regolarmente le mani.