Internet e le app inquinano il clima

Tra i fattori principali la comunicazione mobile, e l’Internet delle cose, una delle componenti della strategia di digitalizzazione dell'UE. Con la nuova rete super veloce 5G, la domanda e il consumo si triplicheranno entro il 2025. In pratica saranno quasi 3 milioni le persone che ne faranno uso. Con conseguenze non tutte positive per il nostro clima.

Secondo uno studio commissionato da un grosso fornitore di energia piattaforme come Netflix, Amazon Prime, Google e Youtube consumano circa 200 miliardi di kilowatt di elettricità all'anno in tutto il mondo. Una cifra che corrisponde a circa il 40% dei requisiti della Germania.

Non solo inquinamento e polveri sottili. A causare il surriscaldamento del pianeta ci si mette anche l’enorme consumo di energia elettrica dovuta all’uso di Internet. A lanciare l’allarme la vicepresidente della Commissione europea, Margrethe Vestager nell’ambito di una dichiarazione sulle conseguenze per i cambiamenti climatici.

