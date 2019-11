Placido Domingo si confessa in un'intervista dopo lo scandalo #metoo

Le accuse di queste donne rimaste anonime, che risalgono anche a trent’anni fa, sono molto preoccupanti, e inesatte per come sono state raccontate. Ciononostante, fa male sentire che potrei aver turbato qualcuno o che potrei averlo messo a disagio, non importa quanto tempo fa e nonostante le mie migliori intenzioni. Credo che tutte le mie interazioni e le mie relazioni siano sempre state bene accette e consensuali. Le persone che mi conoscono o che hanno lavorato con me sanno che non sono uno che farebbe intenzionalmente del male, che offenderebbe o che metterebbe a disagio qualcuno. Tuttavia, riconosco che le regole e gli standard con i quali ci dobbiamo – e dovremmo – misurare oggi sono molto diversi da quelli del passato. Sono fortunato e privilegiato ad aver avuto una carriera di oltre 50 anni nell’opera, e mi comporterò seguendo gli standard più alti.