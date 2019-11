Il giorno dell'armistizio del 1918, le celebrazioni nel mondo

101 anni fa l'armistizio di Compiègne concludeva la prima guerra mondiale anche nell'Europa del nord. L'Italia aveva già firmato il 4 novembre a Villa Giusti la resa dell'Austria-Ungheria.

L’armistizio dell'11/11 venne firmato dall’Impero tedesco da un lato e le potenze Alleate (Impero britannico, Francia e Impero russo) dall’altro.

Parigi 2019

Anche l'11 novembre 2019 a Parigi il corteo presidenziale, scortato dalla guardia repubblicana, ha risalito gli Champs-Elysees per raggiungere i luogo simbolo della ricorrenza, quell'arco di trionfo dove è sepolto il milite ignoto.

Un ricordo dedicato anche ai militari morti negli ultimi decenni

Il presidente france Emmanuel Macron ha inoltre inaugurato a Parigi un monumento per i 549 militari "morti per la Francia", in operazioni esterne dal 1963.

Le cerimonie in Gran Bretagna e non solo

A Wolverhampton analoghe celebrazioni col debutto per il premier Boris Johnson e il suo gabinetto. Anche la Gran Bretagna celebra i veterani di tutte le sue guerre più recenti. Alla cerimonia londinese ha partecipato il leader dell'opposizione Jeremi Cobin. Il giorno dell'armistizio è celebrato anche in Australia, nazione alleata che diede alla Gran Bretagna molti giovani uomini e rifornimenti alimentari per combattere in Europa.