Germania, "fatti" al funerale: mangiano per errore torta all'hashish

I partecipanti ad un funerale in Germania si sono ritrovati involontariamente "fatti" di droga dopo aver ingerito una torta all'hashish servita per errore. Lo ha comunicato la polizia tedesca solo ora, nonostante l'incidente sia occorso nel mese di agosto, per rispetto della famiglia del defunto.

La cerimonia funebre si è tenuta nella città orientale di Rostock; subito dopo, i presenti si sono recati in un ristorante per il consueto rinfresco. Una tradizione, in Germania.

Tuttavia, ad un certo punto alcune persone hanno iniziato a provare nausea e ad avere vertigini. Alcuni hanno dovuto ricorrere a cure mediche, ha spiegato la polizia locale.

Un dipendente del ristorante, a cui era stato chiesto di occuparsi delle torte, aveva chiesto di prepararle alla figlia 18enne. Invece delle torta per il funerale, la madre ha preso per errore dal freezer una torta all'hashish cucinata per un'altra occasione.

La 18enne è ora sotto inchiesta da parte delle autorità.