A Strasburgo, l'eurodeputato leghista Angelo Ciocca ha lanciato una scatola di cioccolatini per protestare contro l'atteggiamento della UE nei confronti della Turchia e l'adesione di quest'ultima al blocco.

"La scorsa plenaria le autorità turche dispensavano cioccolatini per chiedere al parlamento europeo per riprendere i negoziati sull'ingresso della Turchia in Europa. A poche settimane di distanza non dispensano più cioccolatini ma missili e bombe".

"Mi auguro che tutti i colleghi che hanno ricevuto una scatola di cioccolato turco abbiano il coraggio di restituirla alle autorità turche che hanno le mani sporche di sangue", ha proseguito l'eurodeputato dirigendosi verso lo scranno della presidenza e lanciando per terra la scatola di cioccolato, in carta rossa con bordi dorati.

Immediata la replica della presidente di turno Mairead McGuinness: "torni al proprio posto, questa è un'aula del Parlamento in cui si discute e non si buttano oggetti in giro", ha detto l'eurodeputata irlandese. "Noi siamo non violenti, questo è inaccettabile e non è necessario gridare". McGuinness si è detta sconvolta" per l'accaduto sottolineando la "mancanza di rispetto nei confronti dell'aula" dimostrata da Ciocca che "ha offeso altri colleghi e ha agito in modo oltraggioso".

A ottobre dello scorso anno, nel corso di un'altra plenaria Ciocca si era reso protagonista di un'altra performance calpestando con una scarpa i fogli della relazione del commissario agli affari economici Pierre Moscovici.