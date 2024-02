Di Euronews

Il progetto di regolamento è stato approvato con 339 voti favorevoli, 240 contrari e 37 astensioni. I deputati vogliono che i conducenti siano più preparati a situazioni di guida reali e più consapevoli dei rischi

Patenti online, autovalutazione dell'idoneità alla guida, nuove regole per i neopatentati. Sono alcune delle modifiche alle norme Uesulle patenti di guida proposte dal Parlamento europeo percontribuire a migliorare la sicurezza stradale e sostenere le transizioni verde e digitale.

Cosa prevede la direttiva

Il progetto di regolamento, approvato mercoledì 28 febbraio con 339 voti favorevoli, 240 contrari e 37 astensioni, punta a garantire strade più sicure per tutti, non solo per chi è alla guida.

Tra le proposte anche quella di ampliare i test per ottenere la patente: in futuro potrebbero infatti essere inserite situazioni reali quali neve o pioggia, l'uso sicuro del telefono durante la guida, i punti ciechi, i sistemi di assistenza alla guida e la sicurezza dell'apertura delle porte del veicolo.

Il testo propone anche un periodo minimo di validità di 15 anni per la patente di guida per motocicli e automobili e di cinque anni per autocarri e autobus.