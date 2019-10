È morto Robert Forster

Se n'è andato Robert Forster. Interprete di oltre cento film, candidato al premio Oscar come miglior attore non protagonista nel 1998 per Jackie Brown di Quentin Tarantino. È morto nella sua casa a Los Angeles all'età di 78 anni, in seguito a un tumore al cervello.

Spesso considerato un semplice caratterista, Forster vide la sua carriera rilanciata proprio grazie al successo del film di Tarantino.

Nato il 13 luglio 1941 a Rochester, nello stato di New York, figlio di una casalinga e di un ammaestratore di elefanti, Robert Forster si appassiona alla recitazione fin da piccolo anche se, dopo la laurea in psicologia lavora come venditore porta a porta di detersivi. Poi la storia è andata in modo diverso.