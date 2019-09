"La cosa più importante che abbiamo fatto è stata la creazione di una nuova compagnia aerea nel Regno Unito, un'entità giuridica separata, sempre con il marchio WizzAir, ma con le regole dell'Autorità dell'aviazione civile britannica (CAA-Civil Aviation Authority).



In quanto tale, avremo il diritto di volare dentro e fuori il Regno Unito come compagnia aerea britannica.

In ogni caso, saremo in grado di volare su tutti i mercati in cui operiamo attualmente".