Spagna: epidemia di listeriosi, lanciata allerta internazionale

La Spagna ha lanciato un'allerta internazionale per l'epidemia di listeriosicausata dalla carne macinata prodotta da un'azienda di Siviglia, messa in commercio con il marchio La Mechá.

Il bilancio al momento è di una vittima - una donna di 90 anni - mentre sono quasi 150 i casi accertati in diverse regioni del paese.

Il ministro della Salute María Luisa Carcedo ha annunciato che Commissione europea e Organizzazione Mondiale della Sanità sono state messe al corrente della situazione.

Il ministro ha sottolineato che si tratta di una misura precauzionale, nel caso alcuni turisti siano stati contagiati dopo avere consumato prodotti contaminati in Spagna.

Per ora non è stato segnalato nessun caso all'estero. In Spagna, oltre a quelli accertati, sono più di 500 i casi sospetti: una cinquantina le persone ricoverate in ospedale, tra cui 23 donne incinta.

L'infezione, causata da un batterio che si trova nel terreno, si trasmette di solito con gli alimenti, in particolare i cibi crudi, e oltre alle donne in stato di gravidanza colpisce soprattutto neonati e over 60.

L'OMS raccomanda di non mangiare cibi crudi per evitare il contagio. Mentre le donne incinte hanno probabilità all'incirca 20 volte maggiori di contrarre la listeriosi rispetto ad altri adulti, la trasmissione può causare aborti spontanei, basso peso alla nascita, setticemia o meningite. L'OMS afferma che le donne di solito si infettano negli ultimi tre mesi di gravidanza e possono avere sintomi che non vanno al di là di una leggera febbre. I sintomi dell'infezione sono simili a quelli di gravi disturbi neurologici come meningite o encefalite, e comprendono forti mal di testa, febbre, diarrea, vomito, dolori muscolari e torcicollo rigido.

L'OMS avverte che la mortalità per listeriosi è molto elevata, un caso su tre è fatale.