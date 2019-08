Europa dell'est: si diffonde la peste suina africana

La peste suina africana si sta diffondendo in Ungheria, dopo aver pesantemente colpito Bulgaria e Romania. Qualche caso è stato segnalato anche in Slovacchia.

Il virus, che è letale per cinghiali e maiali, ma innocuo per l'uomo è stato trovato non solo vicino al confine slovacco ma anche nella parte più interna del paese. Anche se, secondo il responsabile ungherese dei veterinari, il vero pericolo è la Romania: "In Romania sono colpiti da questo virus cinghiali selvatici e maiali allevati -dice Lajos Bognár - Con l'importazione degli alimenti e il mercato nero, il virus può facilmente raggiungere l'Ungheria". La Commissione europea ha detto che bisogna lottare urgentemente contro la peste suina africana per evitare che si diffonda.

Euronews

Come evitare la diffusione del virus

Per evitare la diffusione della malattia si stanno prendendo delle contromisure: i cacciatori sono obbligati a rimuovere le carcasse dei cinghiali morti e a uccidere quelli che hanno dei sintomi. Si raccomanda agli agricoltori di prestare maggiore attenzione alla pulizia e alla disinfezione e di non alimentare i maiali con foraggio preso direttamente dai campi.

Cosa sta succedendo in Bulgaria

Oltre 20mila persone hanno già perso il lavoro in Bulgaria a causa della peste suina africana, dice l'esperto di economia Mika Zaykova in un'intervista a Focus News Agency. I prezzi sono cresciuti del 7-10 percento e si prevede che cresceranno del 10-20-30 percento. Zaykova dice che c'è da aspettarsi che i partner commerciali smettano di comprare maiale dalla Bulgaria nonostante sia certificato che il virus è innocuo per l'uomo.

Dimezzati i maiali in Cina Un'epidemia in Cina ha decimato i maiali allevati, causando l'impennata dei prezzi della carne e l'incremento della disoccupazione. Secondo la Reuters, potrebbero essere morti la metà dei maiali di allevamento, un numero molto più alto rispetto a quello ufficiale. I prezzi hanno iniziato a salire in modo sostanziale da giugno e il ministero dell'agricoltura cinese ha dichiarato che potrebbero aumentare del 70% nei prossimi mesi. La Cina produce la metà del maiale del mondo.