Dopo la spallata al governo giallo-verde, prosegue il "beach tour" di Salvini

Dopo avere annunciato l'intenzione di staccare la spina al governo Conte dalla spiaggia di Pescara, Matteo Salvini ha tutta l'intenzione di proseguire con il suo beach tour, trasformandolo in una campagna elettorale estiva decisamente insolita per la politica italiana. Tra gli italiani in vacanza, le opinioni sulla crisi e il comportamento del ministro dell'Interno appaiono contrastanti.

"Per quanto riguarda Salvini che sta girando per le spiagge, non sono d'accordo", sostiene una residente di Catania. "Se ci va per nuotare è un conto, ma se ci va per fare politica, secondo me ci sono altri posti piu' adatti che non il mare".

"Io credo che Di Maio e Salvini dovrebbero cercare di andare d'accordo perchè il Movimento 5 Stelle ha fatto tanto per la crescita dell'economia, in particolare con il reddito di cittadinanza".

La Lega, intanto, ha depositato al Senato la propria mozione di sfiducia, chiedendo di votarla al piu' presto. La data della discussione in aula sarà fissata dopo la conferenza dei capigruppo in programma per lunedi' 12 agosto.