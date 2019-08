Stretto di Hormuz: Londra al fianco degli Usa per una missione sicurezza

Londra è pronta a unirsi alla "missione di sicurezza marittima" a guida Usa per scortare i mercantili in transito dallo stretto di Hormuz.

La guerra delle petroliere in Iran vede definire i campi in modo netto: il governo britannico diretto da Boris Johnson fa mille passi indietro rispetto alla linea del governo May favorevole a una missione europea.

È vero anche, come sottolinea il nostro corrispondente da Londra, Vincent McAviney,che il Regno Unito non invierà nessun altra imbarcazione, "ce ne sono già diverse a puttugliare lo Stretto e malgrado tutto un cargo britannico è stato sequestrato dagli iraniani, è ancora in loro mani".

Resta il fatto, che l'Europa sembra muoversi verso questa direzione, come sottolinea il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas:

"Vogliamo una missione europea e la questione resta all'ordine del giorno, ma è chiaro che ci vorrà del tempo per un accordo a livello europeo. Abbiamo comunque sempre parlato di una missione di monitoraggio".

La tensione continua a salire nella regione da quando gli Stati Uniti si sono ritirati in modo unilaterale dall'accordo sul nucleare imponendo sanzione contro la repubblica islamica.