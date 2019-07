Varadero, vacanza sulla spiaggia più famosa di Cuba

Chi adora il sole e il mare, sa che ci sono moltissime spiagge tropicali molto trendy e conosciute. Ma Varadero è senza dubbio uno dei posti più famosi al mondo. Un lembo di terra, di una bellezza mozzafiato, situato sulla costa Nord della provincia di Matanzas a Cuba. Una delle spiagge più estese dei Caraibi.

Un mare dalle acque turchesi. Chilometri di sabbia bianca e fine rendono questa parte dell'isola un vero paradiso. Un regalo dalla natura per godersi un po’ relax, ma anche per divertirsi e fare sport. Nuotare o navigare, in questo mare cristallino è un piacere incomparabile. Qui le attività acquatiche come il kite-surf o la vela sono il trend del momento.

In questo posto da sogno, le possibilità di svago sono infinite ... Kenia Borges ci racconta che le persone che vengono qui in questa isola isola vogliono godersi la natura, le spiagge e tutto quello che il posto può offrire. Come ad esempio i "cubanía”, i cocktail che sono una delle specialità nella storia della cultura cubana.

Come non ricordare Ernest Hemingway che ha reso popolare uno dei cocktail più famosi, il "Mojito”. Destinazione turistica di lusso ...Varadero è il posto ideale dove rilassarsi. Cultura, natura e divertimento si fondono per offrire il meglio di Cuba.