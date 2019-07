Bilaterale Conte-Putin: fra pragmatismo italiano e dure premesse russe

Le relazioni commerciali ed economiche, le crisi internazionali (e tra tutte Libia, Siria e Ucraina), ma anche le sanzioni comminate alla Russia, al centro dei colloquio bilaterale fra Putin e il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Il capo del Cremlino ha definito l'incontro concreto e costruttivo, ma non ha risparmiato dure polemiche verso le alleanze, riguardo alla guerra in corso in Libia.

Conte ha tenuto a sottolineare la forza economica che le imprese russe imprimono al mercato italiano e ha sottolineato i punti in condivisione fra Italia e Russia

"Siamo convinti che occorra un processo politico inclusivo sostenuto dalla comunità internazinale tutta unita", ha dichiarato Conte.

"Chi ha distrutto la stabilità della Libia? Per me è stata una decisione della Nato. sono stati gli aerei europei che hanno bombardato la Libia, E questo è il risultato... La Libia è stata distrutta, chiediamo a chi ha provocato tutto questo di rimediare. Non dobbiamo essere noi ad avere un ruolo stabilizzatore, ha dichiarato Vladimir Putin.

"La crisi in Ucraina è una questione da risolvere al piu presto", ha ripreso Conte.

"Ha messo e mette tuttora in discussione i rapporti fra UE e Russia. Il prolungamrento di questa vertenza rischia di compromettere un importantissimo bagaglio di regole e fiducia maturati in oltre 25 anni di dialogo".

E a proposito dei rapporti fra Russia ed Europa, Putin ha voluto evidenziare il ruolo che puo' avere l'Italia rispetto alle sanzioni che colpisono la Russia

"Comprendiamo che l'Italia è legata a impegni europei e non abbiamo nessuna pretesa rispetto agli amici italiani, ma speriamo che l'Italia sulle sanzioni porti avanti la posizione di un ritorno dei rapporti a 360 gradi fra Russia ed Europa".

Un incontro durato un'ora e mezza, quello fra Putin e Conte, giunto quasi al termine di una lunga giornata romana e caratterizzato dal pragmatismo italiano e dalle posizioni concilianti, ma ferme, da parte russa.