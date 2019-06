Mondiali di calcio femminile: Francia e Inghilterra ai quarti

La Francia batte il Brasile 2-1 dopo i tempi supplementari e vola ai quarti di finale dei Mondiali di calcio femminile. I tempi regolamentari si erano conclusi sull'1-1. Il gol decisivo della francese Amandine Henry è arrivato al 106.

Battendo il Camerun per 3-0, in una partita segnata dalle proteste delle africane per l'impiego della moviola in campo, anche l'Inghilterra si è qualificata per i quarti di finale, e giovedi scenderà in campo contro la Norvegia, che ieri ha eliminato l'Australia ai rigori.

In calendario oggi altre due partite di richiamo. Nel pomeriggio, a Reims, tocca a Spagna - Stati Uniti, un match che vede le americane in vantaggio ma che potrebbe riservare sorprese. In serata, a Parigi, si giocherà Svezia - Canada, un incontro più equilibrato e proprio per questo dal risultato aperto.