Francia 2019: sconfitta indolore per l'Italia

Sconfitta indolore per l’Italia. Le azzurre hanno retto fino alla 30’ del secondo tempo, creando anche diverse occasioni pericolose. Poi però il Brasile è venuto fuori, obbligato a vincere per rimanere dentro questo Mondiale femminile di calco. Le ragazze di Milena Bertolini passanno comunque da prime nel girone per la differenza reti.

Stravittoria invece per l’Australia, che battendo 4-1 la Giamaica, raggiunge il secondo posto. Le Matildas chiudono il girone eliminatorio con un poker di Kerr che ha realizzato tutti e quattro i gol. Escono comunque tra gli applausi le giamaicane, alla loro prima esperienza Mondiale in campo femminile e che in questa partita sono riuscite a togliersi la soddisfazione del primo gol iridato, grazie alla rete di Solaun in apertura di ripresa.