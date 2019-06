Sardegna,si insediano seggi in 28 Comuni

(ANSA) – CAGLIARI, 10 GIU – Giornata di silenzio elettorale

nei 28 comuni sardi chiamati al voto, domenica 16, per il

rinnovo dei consigli comunali e l’elezione del sindaco. Sono

quasi 400mila gli elettori sardi che potranno recarsi nelle 482

sezioni elettorali che saranno allestite a partire dalle 16 con

l’insediamento dei componenti di seggio. Tra gli elettori ci

sono anche i cittadini di cinque città con popolazione superiore

ai 15mila abitanti: le principali sono Cagliari, Sassari e

Alghero a cui si aggiungono Monserrato e Sinnai, all’interno

della Città metropolitana di Cagliari. Il capoluogo isolano va al voto con due anni di anticipo per

le dimissioni del sindaco Massimo Zedda, che ha optato per il

Consiglio regionale dove siede all’opposizione dopo aver perso

la sfida per la guida della Regione contro Christian Solinas.

Niente elezioni invece ad Austis, in provincia di Nuoro: qui per

la quinta volta consecutiva non è stata presentata alcuna lista.