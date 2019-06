Mondiali donne: l'Italia travolge la Giamaica e vola agli ottavi

L'Italia travolge la Giamaica e vola agli ottavi di finale dei Mondiali femminili di calcio in corso in Francia.

Dopo l'esordio vincente contro l'Australia, le azzurre di Bertolini affondano anche la Giamaica per 5-0 grazie alla tripletta di una straordinaria Cristiana Girelli e alla doppietta dalla panchina di Aurora Galli. Per le ragazze della Ct Milena Bertolini punteggio pieno e vetta solitaria nel Girone C.

L'Italia mette in discesa il match contro le giamaicane al 12' grazie al gol di Girelli su un rigore procurato da Bonansea e fatto ripetere dopo l'iniziale parata della Schneider, che si era mossa in anticipo: due infrazioni rilevate dall'arbitro neozelandese Keighley con l'ausilio del Var. Al 25' la stessa Girelli concede il bis con un tocco ravvicinato in area sugli sviluppi di un corner e tre minuti più tardi è la traversa a negare la gioia del gol alla Sabatino.

In avvio di ripresa ci pensa ancora una scatenata Girelli a mettere in cassaforte i tre punti: dopo nemmeno un minuto di gioco la numero 10 approfitta di un'uscita errata della Schneider su un pallone alto per depositare in rete di testa. Sul 3-0 le giamaicane si fanno più intraprendenti e l'Italia corre qualche rischio di troppo, ma nella mezz'ora finale sale in cattedra la Galli con una doppietta che spegne ogni velleità delle avversarie.

REUTERS/Gonzalo Fuentes

La centrocampista va a segno al 71' con un destro dalla distanza che beffa la Schneider e di nuovo dieci minuti più tardi, sull'ottimo suggerimento di Giugliano, mettendo a sedere il portiere prima di depositare nella porta sguarnita. Un dominio assoluto, quello delle azzurre. E ora, contro il Brasile, basterà un pareggio per blindare anche il primo posto nel girone.