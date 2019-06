Grecia: incontro Pavlopulos-Tsipras, via libera ad elezioni anticipate

Il presidente greco Prokopis Pavlopulos ha dato il via libera ad elezioni anticipate nel paese. Nel corso di un incontro con Alexis Tsipras, Pavlopulos ha accolto formalmente la richiesta del premier greco, che subito dopo la sconfitta alle ultime europee aveva annunciato l'intenzione di chiedere al presidente di sciogliere il Parlamento e convocare nuove elezioni da tenersi, stando alle intenzioni del governo, il 7 luglio.

Il paese andrà quindi al voto quattro mesi prima della fine del mandato di Tsipras. Alle europee del 26 maggio il partito del premier, Syriza, era stato battuto nettamente dai conservatori di Nuova Democrazia, principale schieramento dell'opposizione, che aveva vinto con un margine del 9,5%.

Una sconfitta che, stando al premier, avrebbe dato il via ad una lunga campagna elettorale in vista del voto di novembre che avrebbe potuto danneggiare l'economia del paese. Motivo per cui Tsipras ha deciso di anticipare i tempi e andare al voto il prima possibile.