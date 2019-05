Roland Garros: i top players vanno avanti

Al Roland Garros i top player non deludono: Rafael Nadal ha vinto, in quattro set, contro David Goffin. Rafa, campione in carica, 11 Roland Garros per lui, ha perso il primo set del suo torneo ma si è sbarazzato in poco meno di tre ore del belga, testa di serie numero 27, e ha avuto accesso agli ottavi.

Roger Federer ha tagliato un traguardo importante: 400esima partita in uno Slam. L'ha fatto battendo in tre set il il norvegese Casper Ruud, in campo dopo aver eliminato l'italiano Matteo Berrettini. Lo svizzero si è così aggiudicato per la 14^ volta in carriera gli ottavi dell'Open di Francia.

Per le donne la sorpresa è Petra Martic che ha fatto suo il match contro Karolina Pliskova, testa di serie numero due, che abbandona il Roland Garros. Martic ha giocato una gara tecnicamente perfetta ed eliminato una delle favorite alla vittoria. Infine Sloane Stephens, finalista lo scorso anno, ha avuto ragione di Polona Hercog e prosegue la sua corsa verso il traguardo finale, Tra le favorite, oltre a Stephens, la n.1 del tennis mondiale, Naomi Osaka, che sta dimostrando in questo torneo di saper raddrizzare anche le partite più complicate.