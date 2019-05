Tennis: al via domenica il Roland Garros

Sorteggiati i tabelloni del Roland Garros, secondo slam della stagione in programma a Parigi da domenica fino al 9 giugno.

Tra i favoriti, Roger Federer, di ritorno agli Open di Francia dopo 4 anni, esordirà contro il debuttante Lorenzo Sonego.

Strada in salita per Novak Djokovic, numero uno del mondo e del tabellone, incontrerà solo in un'eventuale finale il piu' quotato di tutti tra i possibili vincitori, Rafael Nadal.

Italian Open -Foro Italico 19/5/2019 Nadal vince la finale contro Djokovic REUTERS/Matteo Ciambelli

"Sono felice di essere di nuovo qui - ha detto l'11 volte campione degli Open di Francia - è una buona notizia quando vedi tornei che si arricchiscono che fanno cose nuove, a nome dei giocatori posso dire "grazie" al Rolland Garros e alla Federazione francese per tutte le grandi cose che stanno realizzando".

Reduce dalla vittoria agli Internazionali di tennis nonchè campione uscente, è lui l'uomo da battere. Ci proverà anche l'italiano Fabio Fognini, numero 11 del ranking mondiale e nona testa di serie, che sarà il primo ad aprire le danze, domenica, nel derby con l'altro italiano Andreas Seppi, arrivato agli ottavi allo slam francese nel 2012.