Tsunami in Indonesia: si cercano i sopravvissuti

Le squadre di soccorso stanno moltiplicando gli sforzi per estrarre i sopravvissuti dalle macerie degli edifici crollati.

Provincia di Banten, isola di Java, in Indonesia. Lo tsunami ha investito la costa quattro giorni fa. Oltre 400 persone sono morte, 1400 sono rimaste ferite. Secondo le autorità il bilancio delle vittime è destinato a crescere.

Con la stessa speranza, molti continuano la ricerca di parenti negli ospedali. Qui, i sopravvissuti come Muhamad cercano di riprendersi. La sua testimonianza dall'ospedale di Pandeglang.

"Stiamo portando avanti le operazioni di salvataggio con l'aiuto dell'esercito e di volontari della società civile - dice un agente della polizia indonesiana - cerchiamo persone ancora vive sepolte dalle macerie e dai detriti. Non è stato ancora toccato niente con i macchinari pesanti".

"All'inizio - racconta Muhamad - ho sentito come un ruggito in lontananza. Il mio amico stava cercando di capire da dove provenisse il rumore ma, siccome non ho visto gente scappare, ho continuato a giocare e sono stato investito dall'urto".

Secondo gli scienziati, lo tsunami è stato innescato da una frana sottomarina in seguito al parziale crollo del vulcano Krakatoa in eruzione.