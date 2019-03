Slovacchia, elezioni: la Caputova vince il primo turno

C'è aria di cambiamenti in Slovacchia. Zuzana Caputova ha vinto questo sabato il primo turno delle elezioni presidenziali, battendo la concorrenza degli altri 12 candidati. L'avvocata ambientalista ha ottenuto il 40% dei voti. La Caputova potrebbe diventare la prima donna alla guida del Paese.

"Ciò che capiamo da questi primi risultati è che c'è voglia di cambiare", ha dichiarato la Caputova. "Gli elettori slovacchi possono anche immaginarsi al potere qualcuno che non sia stato coinvolto in politica per lungo tempo, ma che guardi in modo different e la realtà e che abbia un modo diverso di risolvere i problemi".

La donna che si è schierata contro l'ex premier Fico

Al ballottaggio, che si terrà il prossimo 30 marzo, la Caputova se la vedrà con il vicepresidente della Commissione europea Maros Sefcovic, che ha ottenuto il 19% dei voti.

La 45enne, sostenuta dal presidente uscente Andrej Kiska, ha visto la sua fama crescere, dopo aver sostenuto le proteste di piazza anti-governative, a seguito dell'omicidio del giornalista investigativo Ján Kuciak.