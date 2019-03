[VIDEO] Strage di Christchurch, il momento della cattura di un sospetto

Un automobilista che passava nei paraggi dei luoghi in cui si è consumata la strage di Christchurch, in cui sono morte 49 persone, ha ripreso con il cellulare la scena in cui si vede la polizia arrestare uno dei sospetti.

Nel video si distingue la macchina delle autorità schiantatasi contro un altro veicolo: evidentemente, gli agenti hanno dovuto tamponarlo per fermarlo e farlo uscire fuori strada. Qualche metro più in là, i poliziotti hanno immobilizzato il sospetto al suolo.

L'attentato, compiuto da uno o più persone di ideologia di estrema destra, ha coinvolto due moschee e secondo le autorità è stato "accuratamente pianificato". L'autore della strage ha perfino trasmesso in diretta Facebook i momenti della tragica sparatoria.