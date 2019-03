I vantaggi ecologici dell'acquacoltura europea

La pesca e l’acquacoltura sostenibili hanno un effetto positivo sulle specie ittiche e sull’ambiente e portano anche reali benefici a noi persone. Pedro Sánchez, Direttore Commerciale di Aquanaria ci spiega alcuni particolari.

"Qui abbiamo una profondità di 50-60 metri, quindi significa che c’è sempre molta acqua per i pesci. Siamo in mare aperto. Questo è l'oceano, e questo è un allevamento in alto mare. Abbiamo un costante rinnovamento di acqua, e la qualità in questa parte dell'isola è straordinaria ovunque, ma qui è molto pulita. Abbiamo anelli galleggianti di plastica che possiamo usare per tenere tutta la struttura sulla superficie, e avere una rete che scende in profondità a 25 metri.

Abbiamo 24 reti. In questo allevamento peschiamo circa 1500 tonnellate di pesce all'anno, o qualcosa del genere. Siamo in questo posto da molti anni, qui su questa parte dell'isola. Ci siamo allontanati sempre più dalla spiaggia non appena la tecnologia ci ha permesso di farlo, perché anche se non è molto carino per noi, è un aspetto positivo per i pesci. Loro sono più felici se stanno in mare aperto. Siamo specialisti nell’allevare le spigole, da uno a quattro chili. Al momento stiamo esportando in 22 paesi in tutto il mondo. Pesce sempre fresco. Lo esportiamo via aereo. Ad esempio quello che avete appena visto andrà negli Stati Uniti."