Algeria, Buteflika cede alla protesta e rinuncia a candidarsi

Tornato dalle cure mediche in Svizzera e accolto da sonore proteste per l'affermata intenzione di candidarsi per la quinta volta di fila, il presidente algerino Buteflika ha deciso di fare retromarcia. Secondo un comunicato ufficiale, il capo dello stato ha deciso di ritirare la sua candidatura, rinviare le elezioni presidenziali e dar vita a un rimpasto di governo.

Fonti di stampa indicano in Lakhdar Brahimi, in passato Segretario generale aggiunto della Lega araba e delle Nazioni Unite, la figura che potrà guidare una fase di transizione, per uscire dalla crisi politica