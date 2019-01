Buon compleanno Tin Tin! il personaggio della serie a fumetti belga ideata e disegnata da Hergé compie 90 anni. La prima storia, una propaganda anticomunista per bambini, venne pubblicata il 10 gennaio 1929 ed era ambientata nella Russia sovietica. Le avventure del famoso reporter belga si svolgono in varie parti del mondo e sono state tradotte in più di 100 lingue e dialetti.