Ungheria: sindacati minacciano sciopero generale

Nuove proteste antigovernative nelle strade di Budapest. In migliaia hanno sfilato contro il governo di Viktor Orban, contro la sua politica, ma soprattutto contro la contestatissima nuova legislazione sul lavoro che consente alle aziende di spalmare su decine di mesi i pagamenti per le ore straordinarie compiute. Fino a un massimo di 400 per anno, quasi il doppio rispetto alla legislazione attuale.

"Credo che uno sciopero a questo punto sia necessario", dice un sindacalista. "È una buona cosa che ci siano così tante persone"..