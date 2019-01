Dry January: il mese senza alcol dei britannici

Gennaio asciutto nel Regno Unito. Non stiamo parlando del clima ma dell'iniziativa contro l'alcol portata avanti dal 2013 da un'associazione, che spinge i britannici a non bere per tutto il primo mese dell'anno. Sono milioni i cittadini che aderiscono all'astinenza da alcol notandone i benefici: si perde peso, si dorme meglio, si ha più energia e si risparmiano soldi.

Secondo l'università del Sussex i benefici di questa sfida durano diversi mesi. Il fegato si disintossica e la pelle migliora. E cambiano anche le abitudini: chi riprende a bere a febbraio diminuisce la quantità e la frequenza.