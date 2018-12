Rd Congo: alle urne domenica

Si avvicina la data del voto per le presidenziali nella Repubblica Democratica del Congo. Gli oltre 40 milioni di elettori sono chiamati alle urne nella giornata di domenica. Il mandato del presidente uscente Kabila è scaduto nel dicembre del 2016 e la costituzione glî vieta di essere rieletto per una terza volta.

Un voto rinviato per due anni causando disordini in tutto il paese. Questa volta sarà espresso con le macchine elettriche e data la scarsità delle infrastrutture e il breve tempo a disposizione - qualcuno teme che il sistema potrebbe non risultare credibile.