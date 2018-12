Sydney: evacuato un grattacielo la vigilia di Natale

Più di 3mila persone sono state evacuate la vigilia di Natale da un grattacielo nel parco olimpico di Sydney per degli scricchiolii sospetti. Il palazzo di una trentina di piani, costato 165 milioni di dollari, era stato terminato ad agosto, ma già riportava qualche millimetro di spostamento. Al punto che i vigili del fuoco hanno dovuto forzare alcune porte per fare uscire i residenti, che adesso sono stati trasferiti in un centro di emergenza e non si sa quando e se potranno rientrare nelle loro case.

"Non conosciamo ancora le cause - dice Greg Wright dei vigili del fuoco del New South Wales - Stiamo aspettando il responso degli ingegneri per capire se il palazzo ha qualche problema ancora più grosso".