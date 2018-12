Manovra approvata al senato tra le polemiche

Se non fosse quasi Natale c'è da giurare che sarebbero volati stracci anche all'antivigilia tra maggioranza e opposizione, invece lo scontro si è consumato per lo più nottetempo al senato, prima in commissione bilancio poi in aula, dove alle 3 di notte è stata approvata la manovra con la fiducia e 167 sì.

L'ira dell'opposizione è condivisa anche da alcuni parlamentari del M5S per l'arrivo in estremo ritardo del maxiemendamento, di fatto né letto né discusso dai più e sembra, addirittura, corretto a voce in commissione.