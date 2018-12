La Russia rafforza la sua presenza aerea in Crimea

Le tensioni tra Mosca e Kiev sono aumentate nelle settimane scorse dopo che la Russia aveva sequestrato tre navi ucraine e i loro equipaggi.

La prova di forza nello scacchiere del Mar Nero è considerata sempre più pericolosa per l'insieme degli equilibri mondiali.

Il ministro della Difesa britannico Gavin Williamson è stato in visita in Ucraina. Una unità militare della Royal Navy è in Ucraina anche per dimostrare la vicinanza che Gran Bretagna manifesta nei confronti del governo di Kiev.