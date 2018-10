Khashoggi, sauditi ammettono omicidio; Trump: "non cancello contratti"

Ja**mal Khashoggi è morto nel consolato saudita di Istanbul. Per la prima volta le autorità saudite hanno ammesso quello che per la comunità internazionale era ormai praticamente un fatto scontato**.

Secondo indiscrezioni riportate dalla tv di stato saudita il reporter sarebbe morto nel corso di una colluttazioneavvenuta il 2 ottobre al consolato, dove si era recato per compilare i documenti che gli avrebbero permesso di sposare la sua fidanzata. Una versione poco credibilesecondo molti commentatori internazionali, convinti che le autorità saudite stiano cercando di limitare i danni con una ricostruzione di comodo, che, qualora venisse accolta, spazzerebbe via ogni ipotesi di un'esecuzione brutale e premeditata.

Il presidente americano Trump ha comunque accolto con favore la dichiarazione, ma è stato cauto nel ventilare un'azione punitiva che finirebbe per danneggiare gli interessi del suo paese. "L'Arabia Saudita è stata un grande alleato, ma quanto è accaduto è inaccettabile" ha dichiarato. "Ma preferirei che non usassimo, come misura punitiva, la cancellazione di un lavoro del valore di 110 miliardi di dollari, che implicherebbe la perdita di 600mila posti di lavoro".

Il riferimento è all'accordo miliardario stipulato per la vendita di armi al Regno. Trump ha sottolineato di non aver mai ritenuto che la leadership saudita gli abbia mentito sull'affare Khashoggi. Nel frattempo, la polizia continua a cercare il corpo del reporter, che secondo gli inquirentipotrebbe essere stato occultato nelle campagne vicine.