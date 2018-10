Aznavour, cordoglio in tutto il mondo

"Mi piacciono le sue canzoni, i suoi testi, la sua musica. Soprattutto, è stato un uomo straordinario... Chiedo scusa, so che aveva 94 anni, ma è una leggenda".

Una autopsia sulle spoglie di Aznavour si è svolta oggi, per determinare le cause della morte.

Commozione anche a Erevan, la capitale dell'Armenia, la terra di cui il grande cantante era originario. Il capo del governo Pachinian gli ha reso omaggio, definendolo "figlio eccezionale del popolo armeno".

Aznavour è stato uno dei più convinti portabandiera della diaspora armena. Nel 1988, dopo il forte terremoto, era riuscito a toccare il cuore e lo spirito dei suoi conterranei.

"È una perdita non solo per l'Armenia e per i francesi ma per tutto il mondo francofono, una perdita per tutti gli amanti della musica del pianeta. Artisti come lui nascono ogni due secoli".