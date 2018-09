Uefa: la Germania ospiterà gli Europei di calcio del 2024

Sarà la Germania a ospitare i campionati europei di calcio del 2024. L’annuncio è arrivato dal presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin.

La Germania ha sconfitto al ballottaggio finale la Turchia, che non ha mai ospitato un torneo per nazionali, e che, anche questa volta, si è vista soffiare l'assegnazione all'ultimo come era già successo per euro 2016 quando vinse la Francia per un solo voto.