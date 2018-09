Duro colpo per la trasparenza nelle istituzioni europee. La corte di giustizia dell'UE ha confermato la decisione del Parlamento europeo di non rivelare come i parlamentari spendono i soldi pubblici destinatii ai loro uffici . Per la corte con sede in Lussemburgo, ciò minerebbe la privacy dei deputati. Transparency International ha definito la decisione "estremamente deludente".