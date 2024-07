Video. Città del Messico, migliaia in piazza per i diritti degli animali

Al grido di "non è il mio animale domestico, è la mia famiglia", centinaia di manifestanti sono scesi in piazza a Città del Messico per difendere i diritti degli animali.

I manifestanti chiedono una maggiore protezione degli animali e pene più severe per chi li maltratta, oltre alla sospensione definitiva della corrida.

La manifestante Shantal Delgaldo ha detto che è anche importante fermare i test sugli animali per i prodotti di bellezza e di trucco.

"È un peccato che nel XXI secolo esista ancora qualcosa di simile (l'abuso di animali)", ha detto.

Ruth Corona, imprenditrice e attivista, ha detto che vuole vedere approvata la legislazione, al momento in sospeso, su pene più severe per chi viene condannato per abusi sugli animali.