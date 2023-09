Germania: al via il salone automobilistico Iaa Mobility, protesta di Greenpeace

Gli attivisti dell'organizzazione ambientalista Greenpeace hanno inscenato una protesta durante il primo giorno del salone automobilistico Iaa Mobility, in corso di svolgimento a Monaco di Baviera.

Uno dei più grandi saloni automobilistici al mondo si è aperto con un'anteprima per la stampa: Tesla mette fine a un'assenza di dieci anni per competere con i rivali cinesi, mentre la corsa per il dominio dell'elettrico si infiamma.

Il cancelliere Olaf Scholz inaugurerà ufficialmente il 5 settembre il salone, che si tiene in Germania ogni due anni.