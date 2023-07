Tutte le mongolfiere dei cieli di Lorena

Il Mondial Air Ballons è il più grande raduno di mongolfiere del mondo organizzato a Chambley, tra Metz e Nancy. Dal 1989, ogni 2 anni, la Lorena ospita l'evento aerostatico, non a caso proprio nella patria dei fratelli Montgolfier.

Il grandioso spettacolo porta fra le nuovole le teste di appassionati e spettatori facendo sognare tutti col sistema più antico inventatto dall'uomo per scalare il cielo. Ogni edizione riunisce quasi 400.000 spettatori!

Le mongolfiere decollano in massa, tutti i giorni alle 6:30 e alle 18:30 (orari indicativi, a seconda del meteo), poi è un susseguirsi di serate astronomiche, gare di mini mongolfiere, intrattenimenti vari sui primi voli, dimostrazioni aeronautiche, conferenze.

Un po' di storia

I fratelli Joseph-Michel Montgolfier (Annonay, 26 agosto 1740 – Balaruc-les-Bains, 26 giugno 1810) e Jacques-Étienne Montgolfier (Annonay, 6 gennaio 1745 – Serrières, 2 agosto 1799) sono stati gli inventori della mongolfiera, mezzo aerostatico funzionante grazie all'aria calda.

La loro invenzione fu il primo aerostato a portare un essere umano in cielo. In seguito al successo dei loro esperimenti, furono nominati membri straordinari dell'Accademia delle scienze di Parigi ed il padre Pierre ricevette, come riconoscimento, il titolo nobiliare ereditario de Montgolfier dal re Luigi XVI nel 1783.