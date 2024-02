Una turista francese è finita dietro le sbarre in Egitto dopo che la dogana ha scambiato un souvenir per una statua vecchia di 4500 anni

Un viaggio da sogno in Egitto si è trasformato in un incubo per una turista francese, accusata ingiustamente di aver cercato di portare a casa un reperto antico come souvenir. Nathalie è stata sospettata in particolare di aver trafugato una statua, che aveva acquistato in realtà nella galleria commerciale di un hotel di lusso.

La 56enne è stata arrestata all'aeroporto di Luxor e trattenuta in una stazione di polizia per otto giorni. È stata poi formalizzata l'accusa di possesso e traffico di antichità.

Sospettata di aver trafugato un reperto vecchio di 4.500 anni

Dopo dieci giorni di viaggio in Egitto, Nathalie aveva programmato di tornare a casa partendo dall'aeroporto della nota località turistica. Durante i controlli di sicurezza, le sue valigie sono state passate ai raggi x e il personale della dogana ha notato qualcosa che ha destato sospetti.

Si trattava di una statua di piccole dimensioni che, secondo gli esperti contattati dalla dogana, non sarebbe stata la copia di una originale, bensì un'antichità vecchia di 4.500 anni. In realtà proveniva dalla galleria d'arte dell'Hotel Winter Palace, e Nathalie l'aveva comprata per l'equivalente di 250 euro.

"Ero molto attratta da quell'oggetto: un piccolo personaggio vestito con un perizoma, seduto, che teneva le mani sulle ginocchia. Non avevo idea che mi avrebbe portato così poca fortuna", ha dichiarato al quotidiano francese Le Figaro.

La turista, un avvocato, è stata quindi condotta alla stazione di polizia locale. Qui, il suo avvocato d'ufficio le ha spiegato che su di lei gravava una sospetto di colpevolezza e che avrebbe dovuto discolparsi di fronte alla polizia.

"È stato molto difficile capire che non stava difendendo i miei interessi", racconta Nathalie, che in quel momento cercava di capire il funzionamento del sistema giudiziario locale. La viaggiatrice è stata costretta a dormire in una stanza di 10 metri quadrati insieme ad altri 40 arrestati.

Jean-François Rial, amministratore delegato di Voyageurs du Monde, l'agenzia che ha organizzato il viaggio, è intervenuto per aiutarla.

"In trent'anni di presenza in Egitto non abbiamo mai avuto a che fare con casi di questo tipo, abbiamo un'ottima rete e questo ci ha aiutato a migliorare le condizioni di detenzione di Nathalie nei giorni successivi, ma è stato molto difficile accelerare le procedure, perché la sicurezza di Stato aveva preso in carico il caso", ha dichiarato Rial al quotidiano francese Le Figaro.

"Quegli apparati fanno ciò che vogliono, e nemmeno Abdel Fattah al-Sisi (il presidente egiziano, ndr) ha un controllo completo su di loro", ha aggiunto. Due giorni dopo, Nathalie è comparsa davanti a un giudice che parlava francese. Per dimostrare che la statua era una copia, il gallerista è stato chiamato a fornire l'indirizzo dell'officina di produzione dove modelli simili erano in vendita sugli scaffali.

Il giudice ha quindi sospeso il procedimento, ma non ha concesso a Nathalie un'archiviazione formale. Alla fine, l'intervento dell'ambasciatore francese al Cairo, Éric Chevallier, ha fatto sì che la donna abbia potuto imbarcarsi per Parigi.

Divieto di entrare in Egitto a vita

"Da quello che ho capito, mi è stato vietato l'ingresso nel Paese a vita", ha dichiarato Nathalie a Le Figaro dopo il calvario.

Tuttavia, non intende lasciar perdere la questione. Il suo avvocato ha dichiarato che intraprenderà un'azione per ottenere la revoca del divieto e il riconoscimento formale dell'archiviazione del caso.