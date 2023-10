Egitto. Due turisti israeliani uccisi da un poliziotto ad Alessandria

Due turisti israeliani uccisi da un poliziotto egiziano ad Alessandria. L'agente ha sparato alla cieca con la sua arma di servizio. Morto anche un suo connazionale. Incerto se l'atto sia riconducibile alla nuova fiammata di violenze tra Hamas e Israele

Domenica mattina un poliziotto egiziano ha aperto il fuoco su due turisti israeliani nella città mediterranea di Alessandria d'Egitto, provocando la loro morte e quella di un egiziano.

Il canale televisivo Extra News, che ha stretti legami con le agenzie di sicurezza egiziane, ha citato un funzionario non identificato che ha affermato che un'altra persona è rimasta ferita nell'attacco, avvenuto nel sito turistico della Colonna di Pompeo. Ha riferito anche che il sospetto aggressore è stato arrestato.

L’attacco di domenica avviene mentre Israele combatte i militanti palestinesi di Hamas dopo l'attacco senza precedenti di Gaza. Per il momento non ci sono elementi che possano far pensare a un collegamento tra le due cose.

L’Egitto ha fatto la pace con Israele decenni fa e ha svolto a lungo il ruolo di mediatore nel conflitto israelo-palestinese. Ma il sentimento anti-israeliano è forte nel Paese, soprattutto durante gli episodi di violenza.