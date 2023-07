Di euronews

Si è chiuso il processo allo studente egiziano con una sentenza che lascia parenti e osservatori internazionali perplessi. Gli avvocati annunciano appello ma ecco cosa succede adesso a Zaki

Patrick Zaki è stato condannato a 3 anni al termine dell'udienza a Mansura, ( a circa 130 chilometri dal Cairo) in Egitto. Ora torna in carcere per scontare altri 14mesi. 'Chiederemo al governatore militare di annullare lasentenza o di far rifare il processo come è avvenuto nel caso di Ahmed Samir Santawy', ha detto all'Ansa Hoda Nasrallah, uno dei legali del ricercatore. Zaki è stato portato via dall'aula tra le grida della madre e della fidanzata. 'Il peggiore degli scenari possibili', commenta Amnesty.

Il giovane egiziano resterà in carcere per tutto il tempo" della procedura necessaria a fare appello al governatore militare - il processo infatti si è tenuto di fronte a una Corte speciale e non può essere fatto ricorso in appello come se fesse un processo normale - per chiedere l'annullamento della sentenza o il rifacimento del processo. La precisazione è stata fatta da una fonte legale qualificata presente a Mansura e al corrente dell'andamento del caso.

Dopo i 22 mesi di custodia cautelare in prigione, Zaki era a piede libero dal dicembre 2021.

Zaki è accusato di fare propaganda tendenziosa con le false informazioni contenute in un suo articolo in cui denuncia le discriminazioni contro i cristiani copti in Egitto. L'articolo risale al 2020, pubblicato su un sito on line racconta le violazioni dei diritto a danno dei cristiani copti, la più importante minoranza cristiana in Medio Oriente cui appartiene circa il 15% dei 105 milioni di egiziani.

Ricercatore sulle tematiche relative ai generi all' Eipr (l'Initiative égyptienne pour les droits personnels) Zaki era stato arrestato nel 2020 per terrorismo di ritorno dall'Italia dove studiava all'Università di Bologna.

Lo sconcerto nel mondo

La notizia ha fatto in breve il giro del mondo. Il verdetto è scandaloso per Amnesty international Italia.

"Dopo 22 mesi di carcere durissimo e un processo iniziato più di un anno fa, l'immagine di Patrick Zaki trascinato via dall'aula del tribunale di Mansura è terrificante". Così Riccardo

Noury, portavoce di Amnesty International Italia.

"Dopo la scarcerazione, alla fine del 2021, e la laurea didue settimane fa, in molti avevano pensato che andasse bene. Hanno celebrato lo 'Zaki libero' e lo 'Zaki dottore', ma hanno via via perso di vista lo 'Zaki imputato'. Ora - ancora Noury - è il momento di tornare ad affiancare Amnesty International, le istituzioni accademiche e politiche di Bologna insieme nella campagna 'Free Patrick Zaki'".

Anche per l'Università di Bologna, la sentenza è un colpo basso. Immediato il commento del rettore dell'università Giovanni Molari: "È una terribile notizia e giunge del tutto inattesa, mentre abbiamo ancora negli occhi l'immagine di Patrick neolaureato con lode nel corso che gli ha fatto scegliere Bologna. Speriamo non significhi altri 14 mesi di carcere: sarebbe un'ingiustizia e un dolore immenso per Patrick, per tutti i suoi cari, per tutti coloro che in questi anni - conclude Molari - hanno sofferto e resistito con lui. Tutta l'Alma Mater gli è vicina".