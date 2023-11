Austin, la capitale della musica suonata a ogni angolo di strada

Dal blues al country, centinaia di locali di musica live tengono in vita l'identità della città dove il motto è "mantenere strana" la città texana

PUBBLICITÀ

Austin è la città dove la musica dal vivo è presente in ogni angolo di una strada. La spina dorsale di questa città sono gli artisti, la musica, la danza e la pittura. I murales fanno da sfondo e le cose migliori sono quelle in cui ci si imbatte per caso. Basta farsi guidare dalle orecchie.

Fare un viaggio a bordo del Twisted Texas di Bethany e Clementine è un'esperienza unica al mondo. Gli artisti hanno la possibilità di esibirsi davanti a bordo di un autobus che circola per le vie di Austin permettendo ai fan di degustare la birra artigianale della città.

La varietà di generi musicali è incredibile, ce n'è per tutti i gusti. Il South by Soouthwest è un'istituzione della storia musicale della città e il Broken Spoke è il luogo dove l'anima country si balla come vuole la tradizione: con stivali e cappello da cow-boy. Gli autori si esibiscono in due dei tanti locali storici in particolare: Il Continental Club sulla South Congress e il Saxon Pub sulla Lamar.

Quando si chiede al sindaco in persona, Kirk Watson, cos'è che rende Austin così attraente dal punto di vista musicale, lui non ha dubbi. "C'è un alto livello di creatività", ci spiega, mentre in sottofondo si sente la musica dal vivo provenire dalla porta di un locale vicino mentre la gente entra.

Prima di salutarci ci ricorda il motto si legge sugli adesivi da paraurti che quasi tutti hanno attaccato sulla loro macchina o sulla maglietta distintiva della città che qualche residente indossa fieramente per strada: "Mantieni Austin strana". "Per me suona come tieni Austin aperta a nuove idee", dice Watson". La città non può tradire questo insegnamento se vuole continuare a essere la capitale della musica dal vivo.